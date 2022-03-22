女星林玉紫過去拍過多部類戲劇，在《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》、《戲說台灣》都可以看到她的演出，而林玉紫在2018年嫁給大她15歲的苗栗南庄前民代詹永煌，不過她近日受訪證實婚姻已名存實亡，林玉紫現在心寒要賣定情的透天厝。

林玉紫在2018年嫁給大她15歲的苗栗南庄前民代詹永煌，不過兩人婚後卻傳出生活習慣產生爭執、房事不協調，多次傳出婚姻亮紅燈，根據《自由時報》報導，林玉紫受訪證實婚姻名存實亡，本來老公在結婚時送她一棟桃園的透天厝和鑽戒，現在林玉紫已心寒要賣房，開價2200萬。

林玉紫向媒體表示，夫妻常吵架，但詹永煌不願離婚，她原本心想「我就當照顧長輩」，彼此相安無事，未料，去年又爆發房子因「借名登記」而吃上官司，讓夫妻關係每況愈下，林玉紫表示，她們都是被告「已經跟對方和解，所以才賣掉房子賠錢。」

現在林玉紫除了經營臉書外，她從去年10月開始在苗栗經營生鮮食材，專攻各大露營區，林玉紫單月平均進帳20萬，而林玉紫下個月則要回《戲說台灣》劇組，盼望能兼顧拍戲和生鮮事業。