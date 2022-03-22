台灣麥當勞今（22）日宣布，3月23日起至4月19日止再度限期推出「板烤雞腿堡」與「烤汁豬排堡」。除主餐，甜點控喜愛的「雙倍OREO冰炫風」，也將同步自明（23）日起至5月31日回歸，搭配限量50萬份Mini OREO買就送，鹹甜雙饗一次滿足，經典再現、復刻美味。

消費者引頸期待的優惠神器「2022年甜心卡」，也將自23日起限量開賣，售完為止，消費者一卡在手，全年皆可享「買A送B」優惠。麥當勞表示，今年度的麥當勞甜心卡特別與三麗鷗明星合作，以柴犬系列為主題，推出4款超萌設計，喜愛麥當勞或三麗鷗明星的消費者，千萬別錯過，讓卡哇依的三麗鷗明星，陪消費者優惠一整年。

麥當勞有許多讓粉絲難忘的經典美味，在台灣，消費者渴求能再大嗑一口的選擇，必定會有「板烤雞腿堡」。而在美國，同樣傳奇性的「烤汁豬排堡」一推出便會引起粉絲討論，

麥當勞「板烤雞腿堡」使用整塊長型去骨雞腿排，以特製香料醃製調味，再搭配雙面煎板鎖住肉汁與香氣，淋上秘製燒烤醬畫龍點睛，加上新鮮萵苣與三色蔬菜絲，外層再以鬆軟芝麻長型麵包夾起，豐富的滋味，就是粉絲難以忘懷的美味。

「烤汁豬排堡」嚴選丹麥、台灣產地豬肉，將豬肉以鼠尾草、迷迭香等香料賦味，高溫煎烤出滿滿肉香，再浸入美式經典BBQ醬，配上洋蔥絲與酸黃瓜提味，多層次口感令人驚豔，每一口都能吃到經典滋味；總是祈禱可以吃到的粉絲們，一定要把握限定期間來大啖美味。

去年首次推出就引發網友熱議的「雙倍OREO冰炫風」，將OREO餅乾脆片與濃郁奶香的冰淇淋攪拌均勻，頂層再放上多一份的OREO餅乾脆片，邪惡程度爆表，吸引大批熱愛OREO的粉絲朝聖！為回饋顧客的支持，「雙倍OREO冰炫風」3月23日起重磅回歸，限期販售只到5月31日。活動期間購買「雙倍OREO冰炫風」再送「Mini OREO」一包，全台限量50萬包，送完為止，快到最近的麥當勞餐廳，或用「歡樂送」手刀點起來。

愛麥當勞超值神卡「甜心卡」今年攜手最具代表性的三麗鷗明星們，一起換上柴犬裝扮萌現身，並一次推出四款全新設計，包括「蜜糖紅Hello Kitty」、「夢幻紫My Melody」、「粉彩藍布丁狗」，以及「湖水綠大耳狗」，自23日起限量開賣，歡迎全套收藏！讓可愛的三麗鷗甜心卡隨時陪伴您，用美好心情享受全年365天的「買A送B」優惠。

台灣麥當勞自2007起每年推出買A送B的「甜心卡」，至今已邁入第16年，消費者只要於麥當勞餐廳出示「甜心卡」，即可享買A區產品送B區產品的優惠；且一卡在手，即可不限次數，暢行使用至2023年3月31日！甜心卡每張優惠價僅39元，最快用一次就可回本，也因此被譽為麥當勞粉絲的「必備神卡。