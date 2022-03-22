《鏡電視》爭議延燒，在野黨立委今天再提出質疑，一般業者申請新設或換照，補件次數約10次左右，《鏡電視》竟然補件達30次，國家傳播通訊委員會（NCC）讓《鏡電視》補到過為止，這不是護航甚麼才是護航；NCC審理《鏡電視》黑影幢幢，且NCC用盡各種理由拒絕提供審照會議紀錄及與《鏡電視》公文往返紀錄，將提案要求成立調閱小組，讓真相能夠早日呈現在國人面前。

NCC今年1月通過《鏡電視》新聞台執照，罕見提出12項負擔、14項保留許可廢止權、16項行政指導，其中，NCC要求《鏡電視》與《鏡周刊集團》必須各自獨立營運；裴偉應辭去《鏡電視》董事長，不得擔任《鏡電視》有給職務及參與公司營運。但《鏡電視》執照通過後，隨即有人具名檢舉，指控裴偉請辭董事長後，透過以自己擔任董事長的停雲顧問公司的名義，每月領取150萬元顧問費，《鏡電視》明顯違反公司治理、新聞獨立事件。

NCC主委陳耀祥被質疑護航《鏡電視》，時代力量立委陳椒華提出兩項證據，當初NCC審查《鏡電視》執照會議，兩位NCC委員王維菁、林麗雲反對，但陳耀祥及蕭祈宏及另名委員同意，其他兩位委員沒表示意見，沒有明顯共識的情況下，陳耀祥主委未進行表決，逕自宣布通過，導致王維菁、林麗雲以出具不同意見書方式留下紀錄，避免被背書，陳耀祥的做法不是在護航嗎？

其次，過去NCC在審理電視執照相關議案，不管是新發或展延，讓業者補件的次數大約在10次上下，但這次《鏡電視》新設案，在陳耀祥護航下，共補件超過30次，根本是一補再補，補到過為止，陳椒華批評，這不是護航，什麼才是護航。

時力立委邱顯智表示，新聞媒體不能被矮化成政黨傳聲筒和政客化妝師，當新聞台喪失作為新聞台的專業和立場，為政治和商業服務，那就失去作為一個新聞台的資格，呼籲NCC秉持專業和一貫的標準，盡到主管機關應該有的職責。

時力立委王婉諭也質疑，裴偉在今年初被檢舉在《鏡電視》擔任顧問領取高額報酬，NCC卻僅要求請鏡電視說明後就完全採信，未進一步調查，相當離譜，請教陳耀祥及全體NCC委員，《鏡電視》使用欺騙NCC的方式取得執照，早已違反承諾並構成許可廢止事項，NCC難道不用撤照嗎？陳耀祥還要繼續護航嗎？