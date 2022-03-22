台灣大學政治系教授王業立21日在臉書分享一張9宮格的老照片，上頭標示台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、高雄，9名現任縣市首長年輕時的照片，引發熱議，更有網友直呼是「政壇初上（市長篇）」。侯友宜今出席新北市績優社工暨社政人員表揚典禮前受訪笑說，歲月催人老，長相跟他現在有很大的差異。

侯友宜今出席新新北市長笑言，歲月催人老，長相跟他現在有很大的差異。（陳慰慈攝）

侯友宜說，這張照片大概是他最後留長髮的時候，在大學要畢業那年，畢業後，因為在重案組要逮捕嫌犯，所以把長髮去掉了，頭髮已經不在了，感嘆歲月催人老，「長相跟我現在有很大的差異吧！」

媒體把宜蘭縣長林姿妙照片秀給侯友宜看，問他認不認得出來？侯說，滿漂亮的，有點像，不過年輕時眼睛比較大，現在應該大家都上了年紀，眼睛就變得比較小，但這很正常，歲月不饒人。

他說，所以工作壓力也好，像家庭主婦也要照顧孩子，這就是要付出代價的青春歲月辛苦的日子，每個人都會老，都會經歷過滄桑歲月，只要以開心的心情面對人生，這樣的生活就很有意義。