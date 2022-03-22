俄烏戰爭引發現行役男只需服4個月軍事訓練役是否合理，台灣民意基金會今最新民意顯示，7成7認為並不合理，其中3成6的認為非常不合理，7成6同意台灣役男服役至少要1年；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，現行台灣役男4個月軍事訓練期改成1年，已經是社會共識，且絕大多數年輕人都可接受的改革。

民調認為役男只須服4個月「軍事訓練役」，4.7％非常合理，10.1％還算合理，40.7％不太合理，36.1％一點也不合理，8.4％沒意見、不知道、拒答。

他說，這項發現傳達了一個清楚的訊息就是，當中共武力威脅成為常態，且受烏克蘭情境刺激下，超過4分之3台灣人認為現行4個月軍事訓練役的制度需做調整；年輕人面對這問題時，2成5覺得合理，5成3覺得並不合理。

被問到「面對中共武力威脅，台灣役男服役至少要一年才合理。同不同意？」43.6％非常同意，32.3％還算同意，10.3％不太同意，7.5％ 一點也不同意，6.4％沒意見、不知道、拒答。

他分析，從政黨傾向看，政黨不分大小，每一個政黨的支持者都呈現一面倒地同意「役 男至少要服一年兵役」，這是台灣罕見的、難得的跨黨派共識，顯示各黨在烏克蘭情境效應刺激下出現了強烈危機意識和命運共同體意識。

他說，例如民進黨支持者8成同意，1成6不同意，國民黨支持者7成5同意，2成不同意；年齡層看，20-24歲仍有5成6同意，不同意的只有2成6。25歲以上同意比例都超過7成5以上，不同意比例幾乎都在2成以下。簡單地說，役期延長為一年，是絕大多數年輕人都可接受的改革。

本次調查訪問期間 2022年3月14-15，以全國為範圍的20歲以上成年人；以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1077人；誤差95％信心水準下約正負2.99個百分點