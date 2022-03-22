【愛傳媒蔡詩萍專欄】「酷龍」具俊曄，終於與大S見面了。不是視訊裡的那種，而是面對面的那種。這是這段「異國戀」，「穿越時光戀」，進入第二章的開始。它必然很浪漫，也必然很艱辛。

一對戀人，年輕時未成眷屬，各自展開一段漫長人生，女方嫁為人妻為人母，男方則單身至今，直到女方離婚，雙方再度憑著「20年未換的電話號碼」聯繫上，卻又因為疫情，只能憑藉視訊，找回往昔的戀人感覺，終而決定要成為眷屬，這完全兼具了「浪漫電影」的所有題材，很多時候，人生的緣分，一如大藝術家米開朗基羅，討論雕刻藝術時說出的名言：「其實這型體本來就存在於大理石中，我只是把不需要的部分去掉而已！」

米開朗基羅的話，對照詞人辛棄疾的名句：「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。」不是也很相襯嗎？只不過，感情這種事，能用「浪漫」來描述的，多半也不會只是請客吃飯，送花送鑽戒，那般表面化，形式化。

大S 與汪小菲的婚姻，當初「何嘗不浪漫」，認識時間不長，迅速閃婚，婚禮號稱「世紀海島婚宴」，賓客雲集了兩岸三地的娛樂圈大咖們，好不熱鬧了一番。

然而，什麼是「感情的浪漫」，什麼是「婚禮的浪漫」，什麼又是「婚姻的浪漫」呢？這些差別，恐怕唯有當事人，最懂了。而當事人，又要區隔出男性，女性的角色差別，這裡，包括了對自己的角色期待，包括了對方對自己的角色期待，還有兩方家庭對男女雙方的角色期待！

浪漫嗎？其實，一碰到這些問題，婚姻就不浪漫了！大S與汪小菲的婚姻，好像打一開始，便陷入婆婆強勢，男方感情生活多彩，女方奮力想保持獨立自主之空間，等等「豪門的戲碼」。

於是，最終出現走不下去的離異時，似乎也沒那麼令人意外了。如果，大S沒有那麼快，在離婚不久後，傳出與昔日年輕時愛慕的韓國男星「再結連理」，那這種「感情的浪漫」不會那麼傳奇！

因為，男方一直單身！因為，男方顯然沒有忘情大S！因為，男方竟然仍保有女方的電話號碼！因為，女方竟然也20年沒換過電話號碼！

因為，女方肯定也沒有忘記男方！因為，疫情阻隔兩人只能視訊敘舊情！因為，時空的距離，人生的流變，兩人竟然還能在「並不老矣」的此刻，重新再愛一次，這，怎能不浪漫呢？！

但，這份浪漫，不能不承認，要突破「很多的障礙」。這個「超越時空」的舊情綿綿，浪漫在時間的延宕，浪漫在空間的阻擋。時間畢竟改變了昔日的你我，空間畢竟阻擋了經常碰面的熟悉，而時空的雙重因素，則必然考驗著，再相遇再相處時，浪漫以外的很具體的現實條件。

但，這些世俗的關心關切（或蓄意看壞），也許，顯示的，也是我們這世界，在太多的算計，太多的分分合合之間，養成了一種犬儒主義的心態，什麼事都往壞裡臆測吧！

也許，最好的心態仍該是：相信愛情，相信這世間總有那麼些情愫，會在日常的角落裡滋長，等待，而後發芽！

會不會永恆呢？會不會偉大呢？會不會開花結果呢？不知道，也許就像米開朗基羅講的，總要等到你知道該把哪些「不要的」去除掉，才明白你要的吧！

也許就像辛棄疾寫的，「驀然回首」那人正在燈火闌珊處。但，這都是一大段人生的歷練，際遇的分合，帶給你的體悟了。祝福大S，祝福具俊曄，人生很難，等了20幾年再愛一次，還有什麼好猶豫，好害怕的呢？愛下去吧，愛情難有再一個20年！

作者為知名作家

照片來源：大Ｓ臉書粉絲專頁截圖。

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