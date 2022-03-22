資深媒體人彭文正律師張静因涉嫌刑法妨害祕密、個人資料保護法，遭台東地檢署向法院聲請羈押，消息一出，震撼外界，許多網友聞訊表示，「民進黨不演了嗎」、「本來我是覺得一直追論文很無聊…但現在我覺得…是不是真有點什麼問題？不然幹麻這樣做」。

台東地檢署昨（21日）指揮台東縣警局持搜索票，大動作搜索資彭文正的律師張靜住家、事務所等處，帶回電腦、監視器等證物，張靜也被帶回警訊，並送台東地檢署複訊直到今天凌晨2點，訊後依涉《刑法》妨害祕密、《個人資料保護法》罪嫌，向法院聲請羈押，目前尚在召開聲押庭。

消息一出，大批網友非常震撼，紛紛在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》下方留言，其中《Yahoo新聞》有超過160條留言，許多網友認為，「台灣被無能執政者弄權最後不樂觀吧」、「這是在試水溫，如果社會反應不大，以後就可以更大膽的做」、「綠色恐怖，殺雞儆猴」、「本來我是覺得一直追論文很無聊…但現在我覺得…是不是真有點什麼問題？不然幹麻這樣做」、「民進黨不演了嗎」。

但也有網友認為，檢警向法院聲請羈押一定有其理由，要等後續消息出來才能知道事實的真相。