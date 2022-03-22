去年底舊左營國中5.99公頃校地的未來規劃引發部分團體及民代關注，擔憂蓮池潭風景區天際線及景觀風貌受到破壞，高雄市都發局日前啟動與公民開放性對話，透過民眾集體智慧，共同腦力激盪，勾勒這塊關鍵基地的未來發展。

圖說：高市府都發局18日晚上在左營國中活動中心舉辦市民交流座談會。(記者張雅雲翻攝)

高市府都發局18日晚上在左營國中活動中心舉辦市民交流座談會，邀請高雄城市森林協會莊傑任理事長及國立高雄大學建築學系曾梓峰教授擔任引言人，並邀集地方居民、專家學者、在地關注團體、青年族群、美國學校校長及民代等約70名市民共同參與本次座談會。

高雄市都發局長吳文彥表示，市府在左營高鐵門戶陸續推動許多重大建設，對大左營地區未來發展至關重大，因此必須將舊左營國中校地的未來發展與高鐵站區計畫、半屏山周邊水泥廠區活化、中油煉油廠轉型先進科技園區、見城計畫，以及壽山國家自然公園與北高雄綠廊生態網絡延續等議題共同討論。

舊左營國中作為北高雄綠色廊帶重要公園綠地的關鍵鑰匙，應在高雄邁向百年城市的發展定位下，與市民共同對話，提出符合聯合國永續目標SDGs架構的永續發展願景與最佳方案，藉此重新定位舊左營國中基地的願景藍圖與目標。

座談會針對穿越新舊左營區翠華路的人身安全議題，提出採取地下道、天橋等連結方式，確保安心回家的路。生活公共設施方面，則指出日照中心、運動中心、兒童照護、野餐休閒場所等不足的問題。青年安居與歸鄉的出路議題，則提出青創環境、與朋友聚會場所、優質居住中繼住宅等對策。此外，也針對勝利路與蓮潭路周邊交通流暢與人本道路環境、舊左營聚落再生與翻轉等問題提出共同主張。總計本次座談會共蒐集到超過200項以上的民眾意見內容。