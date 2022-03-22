詹為元現職為立委張育美辦公室主任，曾任職於前立委丁守中辦公室、蔣萬安辦公室法案助理，2018年是丁守中競辦發言人，也在江啟臣競選黨主席期間擔任發言人。至今累積7年政治幕僚、選舉經驗的石牌劉德華，投入台北市議員選舉，確定花落第3選區松山信義。

常在政論節目上露臉，臉書粉絲團按讚數日前也正式破萬，詹為元仍勤跑市場、公園和民眾接觸。身為青壯派政治新秀，最關心長照和都更。

現行長期照顧由中央政府編預算提供點數，讓有需要的長輩家人可以申請喘息服務、復康巴士。詹為元發現，對於有長照需求的家戶來說，中央的點數不夠，而台北市是直轄市、首善之都，財政相對健全，最好可以補足點數不足的部分，由地方政府撥預算提供補助，減輕照顧者的負擔。

詹為元進一步表示，這樣的政策看起來好像是針對長者和老人家，讓他們的生活過得更好，但其實政策的內涵是對於青壯派、正在賺錢養家的年輕人，要照顧父母又要照顧下一代，把任何一方照顧越好，都是減輕負擔，所以核心是針對年輕人或青壯派這群人。

另外，都更政策更有感，台北市民更在乎都更，只要是4、50年以上的房子多少都遇過建商來談都更，現在想要都更的人占大多數，但是因為大家對都更不了解、對建商不信任。

詹為元指出，一般人對建商的印象是比較負面的，內心會預設建商是不是偷藏利益沒有釋放出來，在都更過程只要發生某些爭執的時候，這個不信任就會擴大，甚至上都更的進度延宕甚至取消。現在北市府雖然有公辦都更、立意良善，但量能不夠，且效率和彈性不會比民營來的好，最後還是會回到民間。

詹為元建議，當建商和房屋持有人在討論都更時，引進第三方台北市政府都發局的角色，比較像是監督者或仲裁者的角色，代表是政府的公權力，只要民眾和建商產生矛盾或衝突時，民眾都可以求助市府。

詹為元進一步說，與現行方式的差異在於，現在民眾在遇到都更問題時，也是可以向都更處，但因為政府不了解要花很多時間解釋，可能也得不到答案，如果有都更處的人員可以專案負責，同時手上可以掌握8至10個案子的進度，當民眾有疑惑的時候，專門的承辦人就可以快速解答，降低不信任感的同時，都更效率也會提升，都更就不容易破局。