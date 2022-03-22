過去兩年全球飽受新冠肺炎疫情衝擊，半導體供應鏈也出現嚴重供不應求狀況，使得各大廠商紛紛擴產、擴廠，不僅台積電美國新廠如火如荼興建中，近日更傳出美國政府有意邀請聯電設廠，就近提供大量的車用晶片，然而專家認為，晶片業快速擴廠有3大隱憂，包括供過於求、成本壓力及文化融合挑戰，其中聯電過去就曾因過度投資，導致折舊攤提成本飆高，若赴美投資成真，同樣會遇到類似的考驗。

近年美中貿易關係惡化，加速兩國的產業脫鉤，且疫情衝擊全球商務往來，使得半導體供應鏈面臨重組，許多國家也體認到半導體短缺對關鍵產業有巨大影響，因此無法再讓戰略物資掌握在他國手中，廣邀台積電、英特爾、三星、聯電等全球半導體廠商設廠，成為許多政府的目標。

Money DJ報導，然而當新廠產能接連開出，供應鏈出現轉移，專家擔心未來將有供過於求的隱憂，即使客戶給晶圓廠的能見度已經可看到未來3至5年，但全球歷經晶片荒慘劇，不排除有浮報需求或重複下單的可能性。

此外，積極擴建新廠也增加廠商的成本壓力，分析師認為，聯電過去就曾因為過度投資，一度背負數千億的折舊攤提成本，四年前轉型不再追逐先進製程，使得公司自由現金流增加，營益率也逐步爬升，如今再傳出美國有意邀聯電設廠。分析師認為，聯電好不容易轉型成功，如今大舉赴海外設廠，儘管有獲得政府補助，但以先前經驗來看，折舊壓力恐不小。

而若台灣廠商有意增加海外設廠的比重，勢必面臨跨國管理與文化融合的挑戰，例如外籍員工能否適應台灣晶圓廠高工時、高壓環境就是值得關注的焦點，且不同文化的員工也會有需要彼此適應的過程。