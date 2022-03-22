清明節就快到來，這陣子的運勢究竟如何呢？搜狐網運勢專欄分享，生肖兔、龍、蛇的人，清明節前後將有不錯的機運降臨，財運飛揚，如果好好把握住或許能發大財。

生肖兔

生肖兔的人在清明節前後，運勢可說是蒸蒸日上，不論做什麼都非常順利，身邊的人都是貴人，在大家的幫助下，之前遇到的問題都會被解決，工作、事業將逐步邁向成功。這段時間財運也超好，財神不請自來，保佑生肖兔一整年不愁沒錢花。

生肖龍

生肖龍的人很有慾望和野心，總是希望自己能出人頭地，不論事業還是生活上都很努力。清明節前後，生肖龍的人整體運勢上揚，不僅能把貴人留在身邊，還能抓住機會和好運，有望能加薪、發財，在生活方面每天也都能過得很開心、無憂無慮。

生肖蛇

生肖蛇個性溫和、大方，受許多人的喜歡，覺得他們很真誠、有魅力。生肖蛇在清明節前後將有吉星入住重要宮位，在好運的加持下，他們的事業會得到貴人幫助，正財運上升，工作上的付出都會有所回饋，整體收入會越來越好，好消息不間斷。