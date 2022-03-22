各黨備戰年底大選，立委蔣萬安雖仍未正面表態參選，但也勤跑基層，今天也親自出席蔬菜公會快篩試劑捐贈儀式，被問到是否會擔心黃珊珊聲勢比較高，蔣萬安說，我就是做好自己的本分，強力監督政府，幫民眾發聲，話鋒一轉，他再嗆頻頻停電，民眾的焦慮感來自於對政府的不信任，行政院從閣揆到部長，都沒辦法拿出具體的解決方案。

蔣萬安批，短短1個月內連續發生這麼多起停電、跳電問題，影響戶數很多，民眾的焦慮感來自於對政府的不信任，接下來要進入夏季用電攀高，民眾會更加擔心，他質疑，行政院到底什麼時候可以公布全台電力總體檢報告，且在過年前就承諾，要完成全台變電所盤點與更新是否完成了？

蔣萬安說，到底政府還要花多少納稅人的錢編多少預算來更新電網，這是5年前就承諾要做的事，卻遲遲未有下文，民眾的焦慮感來自於對政府的不信任，目前行政院從閣揆、部長到台電，都沒辦法拿出具體的解決方案。