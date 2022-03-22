俄軍遭烏克蘭部隊伏擊

俄軍在烏克蘭攻勢步履蹣跚，據多名知情人士透露，美國一直無法斷定，莫斯科是否指派了負責領導對烏戰事的指揮官。美國現任和前任國防官員說，這很可能是俄軍攻烏看來既笨拙，又漫無章法的關鍵肇因。

據CNN新聞網21日報導，兩位美國國防官員說，沒有掌管全戰區的最高指揮官，來自不同軍區的俄軍在烏克蘭不同地區征戰，似乎在爭奪資源，而不是彼此協調。消息人士說，烏克蘭各地的俄軍無法溝通，其實更像是單打獨鬥，各行其是，缺乏統整規劃。

此外，俄軍似乎有嚴重的通訊問題，指揮官和士兵有時會打商用手機，或是靠其他不安全的管道交談，讓通訊內容較容易被攔截，並幫烏克蘭鎖定反擊目標。

俄車隊遭烏克蘭無人機攻擊

消息人士說，這一切都使俄軍的攻勢顯得各自為政，有時甚至是混亂，而這令美國與西方官員驚訝。美國陸軍駐歐退役指揮官兼軍事分析家赫特林（Mark Hertling）說，作戰的原則之一，就是統一指揮，而那意味著有人必須全權負責，協調軍火與直接後勤，調派後備部隊，並衡量各地作戰的成敗，據以調整攻勢。

從歷史上看，俄羅斯曾公開過這類訊息，但國防部並未提及攻烏行動的最高指揮官，也沒有回應CNN，發表相關評論。赫特林說，就算美國無法指認出那個人，而俄羅斯可能默默指派了最高指揮官，以監控侵略行動，但從戰鬥的狀況看來，也顯示那傢伙很「無能」。

此外，俄羅斯因為侵略烏克蘭，折損了太多高階軍官。烏克蘭人說，他們在開戰的最初3個星期內，就宰了5名俄羅斯將領，但CNN並無法獨立證實。

然而，美國前陸軍將領裴卓斯（David Petraeus）說，任何軍方將領在戰鬥中喪生都是很罕見的。但俄羅斯地區國家電視網GTRK Kostroma周四報導，俄羅斯精英部隊第331近衛空降團（331st Guards Airborne Regiment）隊指揮官蘇哈雷夫（Sergei Sukharev）在烏克蘭的戰鬥中陣亡。裴卓斯強調，底線在於，他們的指揮和控制系統已經崩潰了。