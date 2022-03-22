民進黨台北市議員初選開放登記，台北市議員阮昭雄22日率領4位參選人一起到場，包括士林北投參選人林延鳳、中山大同參選人顏若芳、中正萬華參選人康家瑋以及大安文山參選人趙怡翔。阮昭雄表示，期盼更多年輕力量注入台北市，至於大家關心的市長選舉，無論黨部最後推派出哪個人選，他都尊重與支持，4位參選人也一定都會全力輔選。

阮昭雄指出，這次很特別的是，4名參選人在初選階段就提出了具體政見，結合大家的力量與想法，提出更完善的政見，透過合議制力量將好的政策推廣出去。至於不少人關心的台北市長候選人，阮昭雄透露，黨有黨的機制，未來不管是任何候選人，他與4名候選人都會全力加入輔選。他也提到，雖然這次不競選連任，但之後會繼續在不同領域為台北市打拚。

趙怡翔表示，他著重「都市更新、交通安全，以及雙語教育」，若當選會從這3個面向著手，同時努力提升城市外交。顏若芳則提到，近期看到台北市民對市長的滿意度吊車尾，盼年底能順利進入市議會，「跟著好的市長打拚，讓滿意度回到前3名」，並落實「友善台北」的政見，提供外國人、各族群更友善的生活環境。

康家瑋則表示， 很多人說他是政二代，其實他是台灣民主人士康水木的孫子，「我是民主第三代」，希望未來將民主精神繼續傳承下去，並聯手3位戰友一起打造友善、更國際化的台北市。