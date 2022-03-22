日本知名女星吉高由里子擁有甜美臉蛋、清新氣質，2006年初登大銀幕就奪下第28屆「橫濱電影節」的新人獎，成功打開知名度，近期更憑著日劇《最愛》，成功擊敗杉咲花、米倉涼子等實力派前輩，拿下「日劇奧斯卡」影后，並在上周的「第27屆AMD Awards」中獲得大獎，但當她一現身頒獎現場，就被發現原本纖細的身材疑似因失戀大走樣，在網路上引發熱烈討論。

吉高由里子近日出席「第27屆AMD Awards」頒獎典禮時，雖穿著一件寬鬆的黑色長袖洋裝遮住身材曲線，但仍遮不住圓潤的臉蛋與身形，讓外界相當好奇原本身材十分纖細的她怎麼會變成這樣。

而根據日本媒體的報導，現年33歲的吉高由里子近期傳出已與大3歲的「關8」男星大倉忠義分手，斬斷6年情份，之後她便開始自暴自棄，甚至得知大倉忠義在今年1月與小9歲的女星廣瀨愛麗絲爆出密戀半年並得到眾人祝福後，吉高由里子更無法控制自己。

日本八卦媒體還透露，吉高由里子在分手後的兩個月，諧星好友近藤春菜、水川麻美等人都會抽空陪伴在她身邊度過失戀低潮，但她也疑似無法好好控制情緒，而在眾人聚會時開始出現暴飲暴食的情況，導致身材往橫向發展，而粉絲們看到後也感到相當心疼，希望她能早點走出失戀的悲傷中重新振作推出更好的作品。