高通技術公司與擁有勇者鬥惡龍IP的遊戲公司Square Enix公司宣布合作，為Square Enix遍布全球的領先開發工作室與智慧財產權（IP）網絡探索延展實境（XR）體驗。Square Enix的先進技術部門（ATD）將於Snapdragon Spaces XR開發者平台上運作，雙方將攜手在全新的路徑上，拓展沉浸式遊戲體驗的極限。

Square Enix公司開發、發行、並授權全球SQUARE ENIX、EIDOS與TAITO品牌娛樂內容。Square Enix集團旗下公司包括全球頂尖開發工作室，作品繁多，皆為高價值智慧財產，包括：FINAL FANTASY（最終幻想系列），全球賣出1億6400萬份；DRAGON QUEST（勇者鬥惡龍系列），全球賣出8300多萬份；TOMBRAIDER（古墓奇兵系列），全球賣出8500多萬份；與經典的SPACE INVADERS（太空侵略者系列）。Square Enix公司據點位於日本，為Square Enix控股公司的全資子公司。

Square Enix技術總監Ben Taylor表示：「Square Enix向來致力於追求最先進的遊戲技術，以突破故事敘述的極限，為我們的粉絲帶來難忘的體驗。我們已在XR領域持續投入，期待於Snapdragon Spaces平台的基礎上持續發展。尤其，我們認為現在正是結合XR的絕佳時機，藉此創新我們特別著名的經典遊戲類別，期待與全世界分享，以進一步實踐我們的使命，即向全球散播歡樂。」

高通技術公司XR產品管理資深總監Brian Vogelsang表示：「Square Enix在帶來深刻的故事講述與具參與感的遊戲體驗上擁有豐富的歷史，這些歷程也持續將全新遊戲平台的潛力拓展至每一代的遊戲機中。我們很興奮能共同合作，利用Snapdragon Spaces平台，為使用AR眼鏡的遊戲能帶來的可能性樹立全新標準。」