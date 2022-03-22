高通公司（NASDAQ: QCOM）今天宣布推出Snapdragon元宇宙基金（Snapdragon Metaverse Fund），藉由成立此基金投資高達1億美元，協助開發商和相關企業打造獨特、沉浸式的XR體驗，以及延伸的核心擴增實境（AR）和相關的人工智慧（AI）技術。

這項基金計畫透過結合高通創投（Qualcomm Ventures）對領先XR企業的創業投資和高通技術公司的一項補助計劃部署資金，為包括如遊戲、健康和保健、媒體、娛樂、教育和企業等領域打造XR體驗的開發商生態系提供資金援助。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示：「我們提供突破性的平台技術和體驗，讓消費者和企業皆能建立和參與元宇宙，並使實體與數位世界相互連接。高通是通往元宇宙的門票。隨著我們邁入此新一代空間運算，高通期待藉由Snapdragon元宇宙基金，協助所有規模的開發商和企業突破更多可能的界線。」

高通技術公司一直是每次重大運算演進的關鍵貢獻者，也是5G、AI和XR等核心技術的領導者，而這些技術對元宇宙都非常關鍵。隨著我們進入空間運算的新時代，Snapdragon元宇宙基金將透過創業投資和開發商生態系的內容計畫補助金，協助實現和促進涵蓋整個生態系的創新發展。

此外，接受投資和補助的廠商，有機會接觸到最尖端的XR平台技術、硬體套件、全球投資者網路以及共同行銷和推廣的機會。Snapdragon元宇宙基金的申請將於今年六月正式開始。