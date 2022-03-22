智伸科技去年合併營收及獲利，雙雙創歷史新高，EPS也攀升至10.47元，賺超過一個資本額，今（22）日上午先參加摩根士丹利證券線上法說會、下午則有宏遠證券主辦實體法說會，說明去年財報及今年營運展望。今日股價上漲1.0元而以150.0元開出，隨後賣壓湧現而拉回，目前開高走跌。

智伸科去年汽車安全及傳動系統關鍵零組件部分訂單出貨，雖因汽車業客戶缺晶片而遞延，但運動、電子及醫療等事業營收均成長，推升智伸科去年營收及獲利，雙雙創歷史新高。其中汽車營收占比56.60％、運動比重16.45％、電子營收比重15.43％、醫療占比7.22％。

智伸科21日董事會通過去年財報及股利政策，去年合併營收88.14億元、本業獲利15.52億元、淨利歸屬母公司12.03億元、EPS達10.47元，會中決議每股配發5.0元現金股利，現金股利配發率47.76％，以21日收盤價149.0元計算，現金殖利率3.36％。

近期大陸疫情擴散，各省市陸續傳出封城、停課或停工。智伸科表示，智伸科目前大陸廠生產、接單及出貨未受疫情影響。