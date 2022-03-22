意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）所推出之STPD01直流／直流降壓轉換器採用同步拓撲結構，具有最佳效率，適合最大功率60W的USB PD（Power Delivery）供電應用。

STPD01適用於6V至26.4V的寬輸入電壓範圍，可讓使用者靈活地開發交流多埠電源轉接器、USB轉接器、PC顯示器與智慧電視。輸出電壓值可透過I2C介面設定，調壓範圍從3V至20V，最小調壓幅度為20mV，符合PD技術規範。該元件整合了內部電壓反饋電阻分壓器，實現線路壓降補償電路，以確保負載接收正確的電壓，避免被銅導線和輸出電源線的功率損耗所影響。

STPD01具有過壓、過流和過熱保護功能。其他內建功能包括嵌入式放電電路、緩衝啟動、欠壓鎖定和可程式看門狗計時器，為系統穩定、使用安全性提供保障。