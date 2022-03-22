動保團體揭露，新竹縣私立動物園「六福村」在10年內養死了8隻長頸鹿，今年1月長頸鹿「布丁妹」年僅15歲就不幸因病逝世，遠低於長頸鹿平均壽命，除呼籲政府駁回六福村從墨西哥動物園引進3隻長頸鹿的申請外，也公布動物福利與飼養管理缺失的調查事證，控訴六福村罔顧動物福利事實。

台灣動物平權促進會、關懷生命協會以及鳥語獸躍今(22)日協同立法委員召開長頸鹿追思記者會，向年初剛過世的長頸鹿「布丁妹」獻葉致意。

動團表示，早在2015年六福村就讓布丁妹與親兄弟斑斑近親交配後懷孕，卻早產導致小長頸鹿發育不良而夭折，在自然界中生存的長頸鹿平均壽命約27年，今年1月「布丁妹」年僅15歲就不幸因病逝世。

關懷生命協會專案主任周瑾珊表示，動團質疑六福村違反《野保法》第24-2條『保育類野生動物其輸入供教育、學術研究之用為限』，公然將保育類動物改為商業利用，地方主管機關應盡速稽查並限期改善，取消六福村引進保育類動物資格，遏止將保育類做為招攬生意歪風。

台灣師範大學科學教育研究所教授劉湘瑤認為，若動物園的經營需持續透過貿易買賣動物，就違反了生命教育的精神，動物圈養在園區本來就是不自然的行為，更遑論要透過展示、表演來取悅人類，從動物權來看是無法接受的。

民進黨立委高嘉瑜表示，馬戲團式的互動體驗不符合動物福利，明顯是負面生命教育，主管機關必須重新檢視私立動物園是否具備教育功能，以及是否有資格引進保育類動物。

國民黨黨立委洪孟楷呼籲，動團一次又一次的揭發不良展演場所取得合法動物展演許可證，可見審查程序有明顯的問題，各部會應公開所有審查標準與文件，讓許可的資訊公開透明供檢視。

林務局保育組簡任技正黃綉娟表示，本案已依「野生動物活體及產製品輸出入審核要點」第5點規定，由林務局及畜牧處組成專案小組進行審查及現場會勘，內容包含長頸鹿CITES許可證合法性、人工繁殖個體來源、對原生國野外族群影響之評估等，以及動物展演計畫書、飼養處所之設施及空間、運輸計畫、專業醫療照護及人力配置等。

至於未來專案小組審查相關動物展演能否納入動保團體？動保科科長鄭祝菁表示，《動物展演辦法》已經有動物展演許可營運計畫書審查專家學者資料庫，動保團體可推薦專家成為資料庫成員之一，未來縣政府審查時，將針對個案性質來選擇適合的審查委員。