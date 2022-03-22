台中市品格教育協會與大墩國小合辦「品德之星」表揚活動。（台中市議員朱暖英提供／盧金足台中傳真）

台中市品格教育協會與大墩國小合辦「品德之星」表揚活動。（台中市議員朱暖英提供／盧金足台中傳真）

盧金足／台中報導

台中市品格教育協會與大墩國小合辦「品德之星」表揚活動，由各班學生互選產生，表揚良善品性德行表現優異的同學，鼓勵同學追求學業精進，也要注重自我品性德行。

台中市品格教育協會理事長、市議員朱暖英表示，品德教育規範要切確落實在生活上，將 對的事情從日常中堅持作到好，受到同學或同儕的肯定，更是不簡單的事，希望獲獎的同學繼續保持，沒有獲獎的同學也別氣餒，要堅持作好自己認為的義行。

朱暖英說，從大墩國小重視健全師生品德教育的努力，可以看見，師長深感要達成品德的健全，必須從生活做起，理解以具體實踐行動付出，才能讓品德情操正能量，不斷對社會發揮正面作用。

大墩國小校長林淵輝指出，大墩國小選擇透過每班同學自主推舉品德之星，表彰各班心目中具備品德正直的同學，全校總計有36名同學獲獎，各獲得獎杯、獎狀及品德布偶，期許大墩國小師生能在品德教育再接再厲。