榮剛(5009)去年每股賺1.7元，擬配息1.4元，現金殖利率6.82%，法人預估第一季EPS可達0.64元、全年度EPS達2.9元，在營運成長可期下，投資建議買進，目標價33.8元。周二盤中股價上漲逾2%，重返5日線。

榮剛2021年營收87.71億元，雖航太及能源產品受到疫情衝擊大幅衰退，但調整原物料採購策略、簡化製程以及減少浪費控管成本，機械、模具、一般民生用產品利潤提升且更具競爭力，營收成長除足以彌補其他領域產品衰退，推升榮剛全年度營收年增14.8%，營業毛利達23.38億元，年增113.61%，毛利率26.65%，年增11.97個百分點，營業利益10.74億元，年增720.11%，稅前淨利10.18億元，年增268.58%，稅後淨利7.52億元，年增245.24%，稅後EPS達1.7元。

榮剛歷年股利政策，以現金股利為主，股利發放率有80%以上。榮剛2021年股利政策，共配發現金股利1.4元，以2021年EPS為1.7元計算，配發率82.35%，以周一收盤價24.9元計算，現金殖利率6.82%。

榮剛前2月累計營收16.03億元，年增44.79%，受到俄烏戰爭影響，合金鋼原料鎳、鉻、鉬、釩價格大漲，客戶在預期心理下積極下單，加上烏克蘭鋼鐵廠生產停擺，榮剛受惠轉單效益，2月營收未受工作天數較短影響而大幅下降，仍維持7.39億元的水準，年增54.05%，3月接單滿載，本土投顧法人預估，第一季營收24.93億元，年增41.11%、季減2.13%。毛利率在原物料價格上漲及美元走強之匯兌有利因素下，可較去年第四季毛利率30.18%再提升，營業毛利預計7.9億元，年增113.61%、季增2.76%，預估毛利率31.69%，預估營業利益3.62億元，年增100.62%，季增59.96%，預估稅後淨利2.94億元，年增100.98%、季增19.91%，稅後EPS達0.64元。

榮剛在俄烏戰爭影響鋼鐵、合金鋼原物料供給，以及歐洲鋼鐵生產下，接單暢旺，訂單已排至7月，下半年隨著航空業復甦，預 期航太領域可回到疫情前水準，產品組合優化可進一步提升毛利率。法人預估，2022年營收金額106.04億元，年增20.9%，預估稅後盈餘13.25億元，年增76.27%，稅後EPS為2.9元。

法人認為，榮剛評價處於歷史低檔水準，加上榮剛2022年營運成長，有助評價提升，故投資建議買進，目標價33.8元。