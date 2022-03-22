台灣民意基金會今公布政黨支持傾向，36.1％支持民進黨；蔡英文總統聲望，5成2贊同蔡總統處理國家大事的方式，3成3不贊同，贊同者比不贊同者多19個百分點；基金會董事長游盈隆認為，受益於「烏克蘭情境效應」，俄烏戰爭的外部嚴重危機反而刺激台灣人產生鞏固 領導中心的心理傾向。

此外，這次14％支持國民黨，13.5％台灣民眾黨，與上個月相比，民進黨顯著上揚，民眾黨與國民黨雙雙下滑， 國民黨再度超前民眾黨。

政黨支持度中，36.1％民進黨，14％國民黨，13.5％台灣民眾黨，2.8％時代力量，2.5％ 台灣基進，0.6％其他政黨合計，29.1％沒特別支持哪一個政黨，1.4％不知道、拒答。

與上個月相比，民進黨上揚6.9個百分點，國民黨下滑1個百分點，民眾黨下滑2.7個百分點，時代力量下滑2.7個百分點，台灣基進下滑 1.5個百分點，中性選民上揚1.7個百分點。

他認為，受烏克蘭情境效應民進黨大支持度上升，同屬綠營的兩個小黨時力和基進被嚴重擠壓，支持度剩不到三個百分點；國民黨支持度續下滑，不啻雪上加霜，創下 2016 年以來第二低的歷史紀錄；民眾黨此番又被國民黨超前，雖只落後國民黨0.5個百分點，但證明其支持度不穩定， 來自藍營的新支持者如快閃族一般，來去如風。

至於對蔡總統處理國家大事，17.8％非常贊同，34％還算贊同，19.4％不太贊同，14％ 一點也不贊同，14.7％沒意見、不知道或拒答；贊同者比不贊同者多19個百分點。他認為，意味蔡總統處理國家大事的方式獲明顯過半數人民肯定，俄烏戰爭爆發後，世局動盪，以及近期國內出包括開放日本福島食品進口及 303 大停電後續效應等，雜音四起下，顯得格外難得。

他說，和上個月相比，本月蔡英文「總統職務表現贊同率」51.8％，略升1.5個百分點，不贊同率33.4％，下降 3.9 個百分點，一來一往，贊同她處理國家大事方式的人比不贊成者多19個百分點，整體民意支持度上揚。

游盈隆認為，蔡總統聲望上升原因，台灣參與經濟制裁俄羅斯，且台灣日前被列入俄羅斯 「不友善國家名單」之一，意外成為話題，提高台灣的地位與國際能見度，出現「槓上 開花」的效果。

游盈隆說，還有美國因素，拜登總統特使團及美國前國務卿龐培歐來訪，更加深台灣人對當前美台關係良好的印象；再加上台灣鄰近的幾個國家疫情轉趨嚴峻，台灣輕微，何時鬆綁和免戴口罩成為官方與社會關切的事情，也直接間接有助於蔡英文總統聲望的提昇。