一台自小客車從高屏大橋下橋後，準備開往高雄方向遇上警方取締酒駕，不過搖下車窗後，車內飄出濃濃塑膠味，員警直覺有異，請車上4人下車，但其中一名王姓男子很不配合，先故意掉東西，下車後還想逃，果真在他腳踏墊下找到藏有毒品的隨身包包，依法送辦。

高雄市警方日前於高屏大橋高雄端下橋處執行防制危駕暨取締酒駕勤務，林園分局大寮派出所員警攔檢下1輛坐滿4名男子自小客車，原先警方靠近想聞聞有無酒味，沒想到一聞卻是發出難聞的塑膠味，直覺有異，請他們下車受檢。

未料，坐在右後方40歲的王姓男子準備拿證件給員警時，先是故意掉東西到腳踏墊上，趁彎腰撿東西時疑似是在藏匿物品，下車又一度想逃，但這哪逃得掉，一把就被員警抓回，還不斷打電話裝忙。經駕駛人車主楊男同意後，搜索車內物品，當場於王嫌座位腳踏墊下發現1個隨身包，包內查獲4包毒品海洛因、5包毒品安非他命、3包K他命及1包毒品FM2，人贓俱獲。

車上3人都下車，王嫌仍坐在後座故意拖延時間。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

原來他們是從屏東出發準備到高雄找朋友，未料毒品味太濃，一下子就被發現，其餘3人否認吸食，但還是被帶回驗尿，警方先依法將王男上銬帶返派出所，訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。

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