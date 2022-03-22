大陸男星李亞鵬2013年與歌壇天后王菲離婚後，他的感情狀態始終成為關注焦點，之後雖傳出不少戀情，但最後李亞鵬情定小19歲世界小姐女友海哈金喜熱戀，李亞鵬則選在西洋情人節宣佈，與海哈金喜再婚，並曬出小寶寶牽手照，證實已升格當爸。當年他與王菲離婚後，兩人婚生子李嫣撫養權歸到李亞鵬名下，近日李亞鵬再婚，李嫣流出和朋友一同在鏡子面前自拍，似乎不受爸爸新婚影響，模樣仍然開朗。

李嫣和幾個好友外出聚餐，期間在廁所玩起自拍，少女們服裝一致，都露出小蠻腰，展現少女青春氣息；李嫣穿著黑褲黑上衣，穿衣風格相當個性，一頭長髮隨意散著，皮膚狀態白皙，已經有小美人胚子的感覺。她側身面對鏡頭，露出平坦小腹，對鏡子淺淺微笑。

李嫣日前近況曝光。（圖／微博）

李嫣前年到瑞士念書當起小留學生，當時她在IG哀號：「景色好美，功課好多」，並自嘲「數學與我無緣」，她在朋友圈吐苦水：「悲傷逆流成河」，引來老爸李亞鵬勉勵：「爸爸今天如果有一點點能力的話，都來自14歲離開家的堅持和眼淚」，酷酷的李嫣則嗆：「我不需要什麼能力」，笑翻眾人。

在父親李亞鵬的安排下，李嫣13歲時就到瑞士就讀寄宿學校，該校是當地著名的貴族學校布索里貴族中學，（Collège Alpin Beau Soleil），該校只提供250個就讀名額，是全世界最貴學校之一。光一年學費就高達10.7萬法郎（約335萬台幣）。學校曾經刊登李嫣在當地讀書時的畫面，她也在瑞士結識許多朋友。