網路上流傳許多能夠「重振雄風」或「加強雄風」的小偏方，像是吃生蠔、掛重物、多吃壯陽保健食品等，但是真的有用嗎？馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專上一一破解，並提醒大家有2種偏方千萬不要輕易嘗試！

1、吃生蠔就能整晚「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ叫」？

生蠔內含有人體不可缺少的微量元素「鋅」，補充鋅的確對增加睪固酮有幫助，但並不會一吃完生蠔，當天晚上就立刻生效，此外鋅和男性生殖器的硬度、持久度的關係，目前仍有待研究證實，因此吃生蠔能壯陽，大多都只是心理因素而已。

2、在「弟弟」上掛重物，可以有效訓練耐力、增加硬度？

陰莖的主要構造是海綿體，其硬度取決於血管的充血擴張，而不是陰莖動脈內的平滑肌，並且這種血管、平滑肌不像二頭肌、三頭肌，可以越練越大；因此與其在陰莖上掛重物訓練，還不如日常多運動，並配合「凱格爾運動」訓練骨盆底肌，骨盆底肌越強壯，陰莖就會越持久、越硬。

3、多吃壯陽保健食品幫助硬度？

壯陽藥是處方用藥，須經由醫師開立才合法，在電台、網路或藥局可以直接購買到的都不符合法規，不只有品質上的疑慮，更可能買到假藥，如果是保健食品也要注意出處、來源、合格標章等，並建議與醫師討論過後，再決定是否服用，才能吃得安心又健康。