高雄吳姓中風男子在303全台大停電當天，因家用維生呼吸器沒電停止供氧，最後在家死亡。國民黨高市議員邱于軒今（22）日在議會質詢時揭露此事，引發議論。對此，高雄市長陳其邁回應，目前還在追查，釐清與停電之間的因果關係。
邱于軒轉述吳姓病患的太太指出，吳先生因為中風，長期仰賴維生呼吸器呼吸，但3月3日當天早上9點多時，她人在外面，接獲外籍看護緊急電話打來通知，她的丈夫因為停電，維生呼吸器沒有供電，沒有辦法呼吸，雖緊急請大同醫院人員到家搶救，但約10點5分時死亡。
陳其邁今在議
高雄吳姓中風男子在303全台大停電當天，因家用維生呼吸器沒電停止供氧，最後在家死亡。國民黨高市議員邱于軒今（22）日在議會質詢時揭露此事，引發議論。對此，高雄市長陳其邁回應，目前還在追查，釐清與停電之間的因果關係。
邱于軒轉述吳姓病患的太太指出，吳先生因為中風，長期仰賴維生呼吸器呼吸，但3月3日當天早上9點多時，她人在外面，接獲外籍看護緊急電話打來通知，她的丈夫因為停電，維生呼吸器沒有供電，沒有辦法呼吸，雖緊急請大同醫院人員到家搶救，但約10點5分時死亡。
陳其邁今在議
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