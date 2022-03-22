「打龜號」多視角測試畫面曝光 100公尺飆出2.16秒佳績（影／順風飛行俱樂部授權提供）

台灣賽車教父「廖老大」，不滿大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」嗆台灣無快車，自費以奧迪TT RS改造為「打龜號」，盼能刷新跑400公尺所花費的加速時間紀錄，17日在彰化縣溪州私人飛行場進行測試，多視角的測試畫面也隨之曝光。

大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」近日直播開嗆「台灣沒有快車」，讓賽車教父「廖老大（本名，廖志賢）」氣炸，自費砸下逾500多萬，以奧迪 TT RS改造「打龜號」，替台灣車界爭口氣；不過廖老大多次透過直播表示，車子苦無場地測試，後經溪州私人飛行場「順風飛行俱樂部」負責人主動與廖老大聯繫，表示願意提供場地才促成0至100公尺的測試。

據了解，打龜號17日上午在溪州私人飛行場進行試車，由南霸天車手郭國信駕駛，測得0至100公尺加速時間為2.16秒，成績已打平亞洲紀錄，廖老大也指出，若要測試0至400公尺的直線加速，需要1公里長的跑道才能測試，但目前仍苦無適合場地，不然絕對有把握能超車大陸網紅的紀錄。

順風飛行俱樂部也在臉書PO出打龜號17日測試的多視角影片，一路記錄下打龜號運送至彰化溪州場地，起跑前的跑道地面安全評估，以及事前的車輛安全檢查，團隊也放上打龜號測試時，自車輛的左前、右前、左後與主視角拍下的多視角影像，讓不少車友看了直呼好感動。