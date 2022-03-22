2022智慧醫療展盛大開跑，華碩（2357)於現場展示全方位解決方案及其應用場域，包括：ASUS VivoWatch智慧健康錶系列，以及手持式超音波LU700、LU710等精銳，將可降低醫療成本、提升照護效率，以及協助各大醫療院所於後疫情時代，在「預防醫學」、「健康管理」、「數位醫材」等領域超前部署。

華碩全球副總裁謝明傑表示，「智慧醫療為華碩近年發展重點，產品開發秉持『以使用者為中心』理念，並運用卓越資通訊技術，實踐『攜帶式』、『數位化』、『結合人工智慧』等趨勢。未來將持續以無與倫比的研發實力，以及透過與各大醫療院所交流合作，推出更多頂尖應用，為使用者健康管理與智慧醫療開啟嶄新紀元。」

華碩手持式超音波LU710，於本次展會也推出升級版，除既有線陣、凸陣、微凸三款探頭，另新增應用於心臟、肺部的相位陣列(Phased Array)探頭，以及適用於婦產科、直腸科的腔內弧形(Endocavity)探頭，能滿足全身多部位掃瞄需求；再加上無線輕量化機身設計，電池飽滿狀態下，可連續掃描4~5小時，並可相容iOS、Android、Windows三大平台，提供「醫療數位影像傳輸協定(DICOM)」影像輸出，串接醫療院所「影像擷取傳輸系統(PACS)」、「醫療資訊系統(HIS)」，將提供醫師更臻完備的超音波功能。

同時現場亦展出多項近期落地實例，包括：與署立桃園醫院攜手，運用旗下ZenFone Max Pro智慧手機，搭配VivoWatch內建的一對多遠距雲端健康管理技術，可24小時遠端監測疑似個案之生理數據，以及秀傳醫院針對高級健檢導入的VivoWatch服務，能即時掌控客戶健康資訊，改善兩次健檢間難以持續管理的問題。手持式超音波部分，則有和臺大醫院雲林分院、雲林縣消防局合作的「到院前緊急救護方案」，爭取急重症患者黃金搶救時間；還有日前與南迴基金會打造的地區醫療網，替多處偏鄉提供智慧行動醫療檢測服務，不再因居住地點影響民眾就醫權利，為遠距、居家醫療照護最佳利器。