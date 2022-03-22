歐盟外交部長在周一舉行會議，對於是否對俄羅斯採取石油禁運，各國意見分歧。德國指出，歐盟大量依賴俄羅斯石油，無法決定是否實行禁運。

俄羅斯近日對馬立波(Mariupol)港口的包圍和轟炸，增加了歐盟施加進一步制裁的壓力。歐盟外交事務負責人Josep Borrell稱俄國的圍攻馬立波，是嚴重的戰爭犯罪。

周一在布魯塞爾舉行歐盟外長會議之後，部分國家對於歐盟的進度感到不耐煩。立陶宛外長Gabrielius Landsbergis表示，為何歐洲給予普丁更多時間從石油和天然氣賺錢？更多時間來使用歐洲的港口？以及更多時間利用在歐洲未經制裁的俄國銀行？

一名歐盟外交官表示，一些人希望歐盟到六月可以找到足夠的替代能源，並認真考慮實施石油禁運。但各方對於日期沒有達成一致協議，部分歐盟國家有著不一樣的目標。

德國和荷蘭表示，歐盟依賴於俄羅斯的石油和天然氣，現在無法切斷此供應。德國外長Annalena Baerbock告知媒體，石油禁運不是想要或不要的問題，而是依賴有多深的問題。

外交官員們表示，會議上還討論其它的制裁方案，包括關閉俄羅斯寡頭使用信託基金的漏洞、擴大制裁黑名單人士、阻止俄羅斯船隻停靠歐盟港口、對更多俄羅斯銀行切斷與SWIFT支付系統的連繫。

外交官們指出，波羅的海國家都希望儘快實施石油禁運；德國和義大利則依賴俄國天然氣較多；另外對德國、波蘭、丹麥而言，制裁俄羅斯煤炭是一條禁止的紅線；而對荷蘭和德國而言，石油禁運也是觸碰不得的議題。