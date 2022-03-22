美國運動用品大廠耐吉（Nike）21日盤後公布最新季度業績，北美等市場銷售強勁帶動下，營收成長5％優於預期。耐吉表示供應鏈問題逐漸改善，但也警告通膨及俄烏危機對未來幾季銷售構成挑戰。

耐吉本會計年度第3季（截至2月28日）營收，年增5％達109億美元，優於分析師預期的106億美元。獲利14億美元或每股87美分，與去年同期幾乎持平。

受財報報喜激勵，耐吉周一盤後股價勁漲6％。但截至周一收盤，這家運動用品龍頭今年股價已跌將近22％，同時間標普500指數跌幅6％。

北美與另兩大市場：歐洲、中東暨非洲地區及亞太暨拉美地區，年營收皆向上成長。惟大中華地區營收下滑5％至21.6億美元。

耐吉的越南工廠恢復運作，產能已回到去年底因疫情關廠前的水準。但耐吉警告，通膨持續籠罩加上俄烏危機，恐對未來幾季銷售構成挑戰。耐吉已宣布關閉俄國116家門市，當地員工薪水照付。