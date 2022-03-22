懸疑劇《華燈初上》開播以來從未間斷話題，隨著故事開展，人物之間的愛恨情仇不斷上演，讓不少劇迷們回味無窮，生活在80年代條通酒店文化的故事設定裡，演員身上的酒店小姐服飾讓人看得津津有味。日前友台新聞主播「房業涵」在社交平台上傳美照，模仿起女星林心如在劇中的第一女主扮相，看上去竟毫無違和感，讓粉絲直呼「天啊，這不就是蘿絲媽媽嗎？」引發話題。

20日房業涵在FB透露追劇《華燈初上》的心得，貼文開頭她向大家問候週末是否都在追劇，並談到多數劇迷們厭惡的暴雷行為，不過由於新聞工作性質特殊，她表示「沒關係，畢竟我播新聞隨時要被爆雷，回家熬夜看到凌晨四點才能放心上班」她也相當佩服劇中演員的精湛演技，有感而發地說「姑且不論兇手有無符合你的期待，太佩服女神林心如的演技，她的喬段好賺人熱淚」。

由於入戲太深，房業涵特地換上酒店小姐造型，與一旁的林心如對照起來，呈現出百分百的還原度。只見她畫上濃妝、抹上大紅色口紅，一頭秀髮自然垂墜在胸口前，穿著灰色亮面的酒店小姐洋裝，繫上寬面咖啡色腰帶，還露出了意味深長的笑容，讓網友稱呼她為房媽媽，留言寫下「我覺得你的Cos超還原超像的！！」、「這服裝和髮型跟林心如簡直一模一樣」、「真的是...蘿絲媽媽Rose啊」