台灣民意基金會今公布最新民調，和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人減少4.2個百分點，不滿意的人增加2.8個百分點，基金會董事長游盈隆認為，蔡蘇體制建立以來，總統與閣揆聲望有高度正相關，如今看來似有脫勾的跡象。與蔡總統整體民意支持度相比遜色很多，是過去10個月中罕見的現象。

最新民調顯示，蘇內閣施政表現的民意反應，15.3％非常滿意，31.7％還算滿意，21.4％不太滿意，21.2％一點也不滿意， 10.4％沒意見、不知道、拒答。

和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人減少4.2個百分點，不滿意的人增加2.8個百分點，一來一往，使得滿意比不滿意只多 4.4 個百分點。

游盈隆說，當蔡總統聲望逐漸走高，民怨漸趨減少，肯定蔡英文總統職務表現者比不肯定者多19個百分點，相形之下，對蘇內閣整體施政表現滿意者只比不滿意者多4.4個百分點， 這個瀑布般的落差是顯而易見的。

他認為，過去一個月，台灣不僅籠罩在「今日烏克蘭，明日台灣」的戰爭陰影下，開放日本福島食品進口和303大停電的原因及善後處理，是內政上最受關注的兩件事。總統與閣揆如何因應這內外大事，動見觀瞻，從結果看，蔡總統神清氣爽，頗受歡迎，蘇院長卻吃力不討好，頻受在野黨立院砲火攻擊。

他表示，這究竟是台灣憲政體制雙首長制的角色宿命？還是個人政治風格使然，關關難過關關過，史上任期最長行政院長，蘇貞昌傳奇 正繼續上演中。

本次調查訪問期間 2022年3月14-15日，以全國為範圍的20歲以上成年人；以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1077人；誤差95％信心水準下約正負2.99個百分點。