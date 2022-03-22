烏克蘭總統澤倫斯基號召國際義勇軍抵抗俄羅斯入侵，陸續傳出台灣人響應號召，前往烏克蘭從軍。外交部發言人歐江安今天三度表示，尊重國人對自己生命的決定，但是希望在做初決定前，能先跟外交部聊聊。

歐江安說，台灣是民主自由國家，政府尊重人民決定，而且根據《憲法》第十條規定，人民有居住遷徙的自由，目前沒有法律明文規定國人不可以出國。

歐江安指出，然而這是一個非常重要的決定，我們尊重每個人對自己生命的決定，只是我們的立場並不鼓勵，在你要做這樣重大決定的時候，我們會希望國人先打電話「跟外交部聊聊」，讓我們說明烏克蘭的現況，

歐江安重申，國人會做這樣的考慮我們可以理解，但希望做這決定前可以「跟我們聊聊」，讓我們知道考量是什麼，讓我們分享外交部對烏克蘭情況的掌握。她強調，國人見義勇為真的可以理解，但這是非常嚴肅的問題，有這樣的想法「先跟外交部聊聊」。

此外，根據媒體報導，國人報名志願軍管道是透過波蘭駐台代表處，歐江安特地澄清，經查證，透過波蘭駐台代表處報名志願軍並不是事實。