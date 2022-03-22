2018年台灣慶真公司的RIMOWA獨家專賣店合約遭取消，慶真公司提告請求確認獨家授權仍有效並要求對方賠償，台北地方法院判決合約關係到2021年底存在且RIMOWA須賠償1147萬多元，上訴後慶真加碼索賠1億多元，台灣高等法院認定慶真違約，廢棄原判決，判慶真全部敗訴，可上訴。

慶真公司與RIMOWA在2012年12月間簽訂專賣店合約，慶真公司依約可自行與店面房東續訂租約，並因此延長專賣店合約期限，但RIMOWA GmbH被LV集團收購後，卻因慶真公司於2018年與房東續訂台南新光三越、台北SOGO、台北101、台北新光三越A9館等4間專賣店，繼續在原址經營專賣店，而違約終止專賣店合約。

慶真公司主張，合約不生終止之效力，RIMOWA GmbH應繼續履約供貨，不可自行或授權他人在中華民國境內開設專賣店，並應賠償慶真公司包含租金損失、資遣費損害、營業損失等1億7663萬890元。

高院審理後認為，RIMOWA GmbH在2017年11月29日曾提醒慶真公司，不可以自行更新任何專賣店店面租約，但慶真公司未經RIMOWA GmbH以書面表示同意，自行與4間專賣店的店面房東續訂租約，繼續在原址經營專賣店，台北SOGO、台北101專賣店的租約到期日後，並沒有註明自動續約，慶真公司構成違約。

高院指出，慶真公司違反專賣店合約所定的基本義務，RIMOWA GmbH依約在2018年5月22日預留30個工作日的改善期間，預告專賣店合約將於7月6日終止，慶真公司並沒有在期限內改善，專賣店合約已於2018年7月6日終止。

高院認定，專賣店合約經RIMOWA GmbH合法終止，慶真公司請求確認專賣店合約所成立之獨家專賣店授權法律關係存在，RIMOWA GmbH應繼續履約供貨，不得自行或授權他人在中華民國境內開設RIMOWA專賣店，及賠償違約終止而發生的1億7663萬多元，都無理由，判決駁回。