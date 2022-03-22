近日流行在臉書上「放至少五年前的自己」，包含政治人物在內都樂於分享相關照片。台大政治系教授王業立則分享一張網路瘋傳的政治人物的9宮格組合圖，調侃說「唉！誰沒有過去？」。（圖取自王業立臉書）

最近網路瘋傳9位縣市首長年輕時的照片，引發網友議論。高雄市長陳其邁今（22）日笑稱，沒有比較沒有傷害，歲月是一把刀。他還點名宜蘭縣長林姿妙，「看起來很不一樣，年輕時很漂亮，很不簡單 」。

媒體今問及網傳政治人物年輕時的「九宮格」照片，問及是否感受到「職業傷害」？陳其邁直說，沒比較沒傷害，歲月是一把刀，從政更是利刃，自己擔任市長，工作非常繁重，但當市長是甜蜜負擔，不過看到自己以前照片覺得怎麼差這麼多，這也沒辦法的事情。

至於如何看其他8位首長老照片？陳其邁直言，看到宜蘭縣長林姿妙看起來很不一樣，年輕時很漂亮，很不簡單，但話說完趕緊再自清說，「我不是說現在怎樣，但變化有點大一點」，而其他像苗栗縣長徐耀昌還好，跟以前不會差太多，看起來氣色也很好。

另有關民調公布，陳其邁滿意度7成8，但空汙、低薪、高房價成為高雄三大劣勢。「我不可能喊一句發大財，錢就從天上掉下來」陳其邁強調，當市長不是要討好或喊口號，必須一步一步來做，像是在產業轉型招商，這幾年增加4800億左右，去年營業額成長1.05兆，這些都實實在在地做 。

針對空汙部分，陳其邁指出，從大的汙染源來進行整治，建立低碳、減碳路徑，另方面也正在進步當中，比如青年失業率，在他上任前是13.9％是六都最後一名，現在降到9.1％是六都最低，招商引資希望讓城市徹底翻轉朝正確道路、努力往前做就對了。