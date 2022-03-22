相較於過去聯準會（Fed）升息循環，目前新興市場具備較低的通膨水準，及較佳的經常帳狀況，且許多新興國家已積極升息對抗通膨，預期這次將更能承受美國緊縮政策的影響，且市場預期大陸有望採取寬鬆政策提振經濟，可留意新興亞洲股票基金的投資機會。

富蘭克林證券投顧分析，市場關注俄烏情勢發展及大陸封城防疫等訊息，一度衝擊新興股市下挫，所幸後續大陸官方釋出穩定經濟與資本市場政策利多訊息，Fed則如期升息1碼（0.25個百分點），並看好美國經濟前景，俄羅斯支付債息避免倒債危機也有助提振投資信心，新興股市反彈走強周線上漲作收。

統計近一周外資在亞洲股市互有買賣，主要買超印尼、泰國、馬來西亞及印度股市，分別有5億、3.4億、2.8億及0.5億美元。主要賣超台灣、南韓、菲律賓及越南股市，分別有13.7億、8.7億、1億及0.6億美元。陸股通北上資金連續第二周淨流出，近一周淨流出人民幣167億元，港股通南下資金淨流入人民幣214億元。

富蘭克林證券投顧表示，Fed正式開啟本輪升息循環，目前美國與新興市場經濟基本面的主要差距在於通膨，過去20年新興市場通膨水準較美國平均高出2.4個百分點，較高的通膨意味較高利率與新興市場資本成本。但依據去年底數據，新興市場通膨水準相較美國低3.4個百分點，因前所未見的財政刺激、商品價格飆升以及新冠疫情後供應鏈問題所推動。

此外與歷史相比，新興市場經常帳狀況在目前利率緊縮週期中明顯改善，截至2021年底新興市場經常帳盈餘佔GDP比重0.3％，較低的通膨水準與較佳的經常帳狀況，顯示利率高點可能會低於前幾次週期水準，新興市場相較過往更能經受住美國緊縮政策的影響。

富蘭克林證券投顧指出，大陸對科技中心廣東省深圳市實施的封鎖措施，引發市場對其經濟嚴重受衝擊的影響，尤其對於供應鏈影響可能波及全球，但觀察深圳全市開始封閉式管理後幾天，當地部份企業便獲允許推進復工復產，顯示官方在防疫之際，也關注保護經濟與供應鏈免受太大衝擊。

且國務院副總理劉鶴主持召開的國務院金融穩定發展委員會專題會議，回應近期市場所有最重要關切的議題，也具有極為重大的意義，官方有望加速推動政策支撐經濟表現。高盛證券認為，Fed利率決策會議已結束，且未造成大規模市場動盪，預期人行會在未來幾周下調存款準備金率與政策利率。