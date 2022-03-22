聯準會（Fed）如預期升息1碼（0.25個百分點），利率點陣圖顯示年底前還有6碼升息空間，Fed主席鮑爾表示最快5月宣布縮表，並展現對美國經濟的信心，美股三大指數出現2020年11月以來最大單周漲幅，激勵資金流入股票型資產，並創去年底以來單周最大淨流入。

統計近一周整體股票型ETF淨流入520億美元，主要流入美國股市467億美元，亞太、新興市場及全球股市分別有25.6億、12.7億、9.3億美元淨流入，歐洲股市在連續三周淨流出後，近一周有1.9億美元進駐，日本及東歐股市則分別為1.3億及0.03億美元資金淨流出。

富蘭克林證券投顧分析，儘管俄烏戰事持續，全球股市3月18日已收復2月24日開戰以來的跌幅，展現高度韌性。著眼Fed正式啟動升息循環、縮表可能隨後而至，貨幣政策朝正常化邁進的過程中難免造成金融市場波動，所幸根據聯邦基金利率期貨顯示，市場已反映年底前還有6～7碼升息空間，加上美股評價面已預先修正，史坦普500指數預估本益比來到22.9倍、接近五年平均水準的22.6倍，較去年3月高點32.5倍大幅下修。

美股三大指數呈現築底完成訊號並重新站回月、季線之上，若後續俄烏情勢能朝好的方向發展，並帶動三大指數成功站穩年線，有助美國股市延續反彈行情。富蘭克林證券投顧建議，核心部位首選美國價值平衡型基金，股票部位建議側重科技及基礎建設產業型基金，掌握類股輪動機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，俄烏衝突對全球經濟的許多層面帶來影響，尤其是重要商品的全球供應鏈。除了已眾所周知的能源外，汽車、半導體、食品及肥料都因俄烏戰爭而受到重大影響。在高通膨、需求下滑與不穩定的政策環境下，調降對股票資產的看好度，看好通膨連結債並持續降低存續期，維持小部位現金以抵禦市場波動。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，在總體經濟存在眾多不確定的環境，企業未來盈餘和成長的可預測性就顯得格外關鍵，在這種環境下，基礎建設和公用事業類股表現將優於其他股票。預期今年將面臨經濟成長放緩及高通膨環境，基礎建設產業不僅防禦、防禦中更帶有成長利基，觸媒包括低碳經濟轉型趨勢帶動更多基建投資、美國基礎建設法案將加速電力傳輸網路發展。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，市場擔憂利率上升及通膨對成長股評價帶來挑戰，但利率上升也意味著經濟成長穩健，且通膨將迫使企業投資於生產力工具，以管理上升的勞動力成本，對科技支出有利。目前正處於數位化轉型的開端，科技產業具強勁且長期的成長優勢，正面看待科技股中長期前景，近期科技股回檔，經理團隊將趁機尋找佈局機會。