決定一個人命運好壞的因素很多，而面相則是命運最直觀的呈現，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，有財氣的女人，面相總是有相似之處，頭型圓、田宅宮平滑、福德宮飽滿、下巴圓潤寬闊、鼻樑挺直鼻頭飽滿，最容易成為富婆。

▍1.頭部

頭圓的人態度積極，也比較樂觀，懂得表現優點，能遇到更好的姻緣。如果再加上飽滿圓潤無疤痕的前額，那便是榮華富貴的象徵。

▍2.田宅宮

田宅宮在眼睛和眉毛之間的位置，代表的是一個人的固定資產，同時也象徵人際關係、名譽、地位等。田宅宮平滑寬闊，再加上一雙炯炯有神、黑白分明的眼睛，就是一個非常好的面相，擁有這類面相的人，容易利用機會吸引貴人，能夠順利進財，積累財富，買房買車，財產越來越豐厚。

▍3.福德宮

福德宮在眉毛上方約一公分寬度的位置，看福氣、財運、祖蔭、祖德。福德宮滋潤飽滿、氣色清明、無紋的女人往往生活如意，嫁得好。因為靠近遷移宮，所以也代表異鄉求發達，有貴人照顧。福德宮好的女人自身福氣大，事業家庭都不錯，一生很少有挫折。

▍4.下巴

下巴主食祿及俸祿，以及晚運，就是俗稱的地庫。女人下巴需配合其他面相，圓臉的圓下巴，方臉的闊下巴，都屬上乘吉相，不但能住豪宅，還能得到丈夫的疼愛，家庭安定，晚年德高望重，受人擁戴。而女人下巴太尖命運坎坷，晚年運勢較差，與財祿無緣。

▍5.鼻子

鼻為財庫，要成為富太太，從鼻相就可一窺究竟。所謂「看富在鼻」，鼻子能看出賺錢的本領如何。女人的鼻子要配合五官大小適宜，鼻樑正直，潤澤飽滿，不太高也不低，左右鼻翼相稱，這樣的鼻相富貴隨身，夫家有錢，自己也很會賺錢，一生沒有經濟壓力。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】