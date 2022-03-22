大家都想嫁個好老公，婚後有個幸福美滿的生活，塔羅牌老師艾菲爾點名，太陽、上升星座在水瓶、魔羯、處女、雙魚的女生，在3年內會出現適合的對象，有很大的機會與對方進入婚姻，婚後生活肯定快樂又幸福。

▍水瓶座

水瓶座崇尚自由、喜歡無拘無束的生活，或許在你的人生清單上可能不會有結婚的選項。不過，你的潛意識中也會渴望有個人能依靠，你只是被婚姻生活表面的制度嚇到，如果遇到適合的對象，或許能對婚姻改觀。

在未來的三年裡，單身的水瓶座，有機會遇到和你一樣擁有開放理念的對象，可以多留意天秤、雙子、摩羯的異性，在和他相處的過程中，你會了解到兩個人在一起，能夠創造一加一大於二的美好生活，進入婚姻會是不錯的選擇。有伴的水瓶座，不妨多和另一半建立進入婚姻的共識，說不定對方早就想把你娶回家，你們還在等什麼呢？

▍摩羯座

個性堅忍的摩羯座也許在不少個夜裡偷偷流淚，把不為人知的辛苦往肚子裡吞，不敢向另一半吐露心聲。有伴的摩羯座，可以試著卸下心防，在對方面前展現脆弱的模樣，反而能讓兩人的感情升溫，彼此的心更加靠近。

未來的三年裡，當你確定對方可以讓你依靠終身時，不妨趁早完婚，早早的享受婚後生活的樂趣，你將明白與他人之間暢通無阻的溝通，會是維繫婚姻與關係一大重要因素。單身的你，三年內將遇到桃花大開的時候，不妨多注意出現在身邊處女丶金牛丶水瓶的異性，屬於你的命定正緣就在其中，可別因為太害羞而錯過了！

▍處女座

處女座的你對於感情也許抱持著完美主義，總是想著在愛情中不能犯錯，一旦你或對方稍微出點小錯，可能是漏接電話、記錯重要節日、約會遲到、生活習慣不同，你就開始扣自己或對方的分，扣到負分之後慘烈分手收場。

其實，你可以在感情中放輕鬆一點，單身的你，在未來三年裡，多留意身邊摩羯丶金牛丶白羊的異性，你有可能遇到尋覓了一輩子的人，能夠讓你不去計較愛情中的小瑕疵，當你們情到深處，直奔教堂結婚也不嫌太快。有伴的你，別總是想著要掌控你的感情，希望能把對方變成你想要的樣子，順其自然最好。若想把對方定下來，主動向你的伴侶出擊，牽手彼此圓滿人生。

▍雙魚座

天生個性帶點軟萌的雙魚座，給人圓融、面面俱到的包容感，會有不少異性想要靠近你，享受被你照顧的感覺。感情方面，單身的你，可能深受電影或是童話裡的浪漫情節吸引，而幻想著什麼時候能遇到真命天子，但別太著急了！

在未來的三年裡，你可以留意身邊巨蟹丶天蠍丶射手的異性，他會反過來不求回報的對你好、你幻想的浪漫情節對方都能為你做到，這樣好的對象若是好好把握，將有機會在三年內成婚。有伴的你，要是兩人都動了想婚的念頭、想要追趕進度請直接行動、別再猶豫！你的婚後生活肯定是幸福的，對方會寵著你、慣著你，讓你婚後還是能做自己想做的事。