苗栗縣議長鍾東錦在16年前，向謝姓業者簽1千萬元砂石買賣契約未履行，後來投資案告吹，2008年只還款5百萬元，謝姓業者2018年訴訟想討回剩下500萬，但都被法官判決敗訴。因此有媒體質疑鍾東錦當已故前議長游忠鈿的「白手套」，涉嫌違反貪汙治罪條例，鍾東錦則出面澄清，這是陳年舊案，選舉到了，有心人士刻意操作。

鍾東錦表示，他說這件陳年老案，讓很多鄉親擔心，但案情從地院到高院，歷經地院、高院3次審理，告訴人都輸，還上訴中，浪費司法資源。

他說，之前的判決司法已還他清白，現在選舉到了，又被有心人拿出來刻意操作，要來浪費社會資源，他當然不樂見，也不會隨之起舞，未來將交由律師處理，他對自己有信心，也問心無愧。

苗栗地檢署昨天也發佈新聞稿指出，關於媒體報導苗栗縣議會議長鍾東錦，疑似擔任前議長游忠鈿白手套違反貪汙治罪條例案件，本署陳松吉檢察長已經指示剪報分案，由署內檢察官進行調查。

判決書指出，謝姓業者指控，2006年8月間在東森巨蛋林姓總經理牽線下，跟苗栗砂石業者鍾東錦簽下1億元的砂石買賣合約，並以1千萬元支票作為訂金，但雙方因故解約，鍾僅在2008年6月返還500萬元，剩下的500萬元未還。

但謝直到2018年才對鍾提起返還不當得利、要求返還500萬的訴訟。

鐘東錦當時向法官解釋，他跟謝根本沒有砂石買賣一事，直指是林姓總經理想在通霄投資掩埋場，擔心地方居民強烈抗爭，才想以1千萬元當公關費，拜託時任議長游忠鈿處理，他當時是「議長特助」身分，代理游忠鈿簽約而已。

鍾東錦向法官說，他與謝簽立契約，只是作為支付公關事務費用憑據，也讓謝可以核銷該筆公關費，但後來因資金問題無法興建掩埋場，雙方終止委任關係，並協議謝支付５百萬元作為處理事務費用，剩餘款項500萬則返還謝男，並不得再有所請求。

台中高分院認為，全案與買賣砂石無關，謝姓業者為了要投資掩埋場，透過中間人找上游忠鈿，並出資1千萬元要給游，並非把錢給鍾東錦，至於未返還的5百萬元應屬公關費，並非不當得利，因此合議庭駁回謝的請求，目前全案仍在最高法院審理中。