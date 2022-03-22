新疆美女迪麗熱巴是大陸新生代花旦代表，她以異域風情美顏、前凸後翹的身材曲線以及高親和力，擁有不少粉絲支持，迪麗熱巴也是品牌爭相邀請的對象，而迪麗熱巴近日就登上直播示範拉筋，身穿運動小短褲的她散發健康美，迪麗熱巴扭膝蓋、拉腿等暖身動作樣樣來，也讓她一雙細長美腿全都露。

迪麗熱巴近日登上直播活動，身穿運動服裝的她，頂著高馬尾、以白色風衣外套搭配黑色熱褲入鏡，迪麗熱巴舉手投足散發健康美，愛運動的迪麗熱巴分享她的拉筋動作，不論是扭膝蓋、擺動手腳、拉腿、原地慢跑等動作全都來，身穿運動熱褲的迪麗熱巴一雙美腿全都露，她的鳥仔腳又細又長，甚至還會白到發光，絕佳比例相當不科學。

迪麗熱巴散發健康美。（圖／取材自微博）

迪麗熱巴化身運動美女，親民示範拉筋讓網友大飽眼福，紛紛留言讚：「好細好白好直的一雙腿」、「熱巴教得好好，好美的腿」、「好喜歡運動裝的迪」、「熱巴狀態也太好 美女真的超自律超健康」。

其實，迪麗熱巴不只鏡頭上吸睛，私下的她更是美到零瑕疵，迪麗熱巴日前就被網友拍下，她正在路邊拍吃麵的劇情，身穿套裝的她，妝容淡雅，但仍藏不住迪麗熱巴美如洋娃娃的俏麗五官，儘管是零修圖、沒濾鏡的照片，迪麗熱巴依舊氣質出眾、顏值吸睛，也讓外界見識到，迪麗熱巴真實狀況的一面。