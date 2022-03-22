深陷債務風波的中國恒大傳將在22日晚間9時舉辦投資人會議，市場關注是否公布重組方案。恒大在22日早則公告，將增加聘請法律顧問，並將延遲公布2021年經審核業績。

澎湃新聞報導，恒大連同其財務顧問中國國際金融公司、中銀國際亞洲有限公司、好利漢有限公司及金鐘港資本有限公司將在22日晚上9時召開投資人電話會，參與會議的人員有中國恒大集團執行董事肖恩非執行董事梁森林以及風險管理委員會委員陳勇。恒大董事局主席許家印並不會參與。

港股中國恒大22日依然停牌。中國恒大22日早公告，考慮恒大目前面臨的經營上和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，公司風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行溝通，建議增加聘請金杜律師事務所作為法律顧問，協助本公司開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。

恒大還公告，由於自去年下半年起本公司經營情況發生重大變化，核數師於本年度增加了大量額外的審計程序，再加上新冠疫情的相關影響，根據本公司目前掌握的資料，本公司無法按期完成審計程序。由於審計工作尚未完成，本公司預期無法於2022年3月31日或之前刊發截至2021年12月31日止年度之經審核業績。