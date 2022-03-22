救援物資運抵廣西梧州藤縣。（央視）

大陸東方航空一架波音737客機、MU5735航班21日下午從昆明飛廣州途中，於廣西梧州藤縣墜毀，機上包含9名機組員共132人生死未卜。目前各種救援救災物資已經運抵，現場供電、通訊全力保障中，梧州市民踴躍參加義務捐血，目前組織6輛採血車採集245人5.89萬毫升。

據大陸央視報導，各種救援物資運抵救援現場，含麵包200斤、雨鞋200雙、手電筒280支、鐵鏟100把、八寶粥90箱、礦泉水120箱、帳篷133頂、衝鋒衣200件、折疊桌椅50套、雨衣550套、照明燈4台、行動電源550個、防護口罩2萬隻、通用手套500雙、移動照明10套、消毒粉50千克、消毒液100瓶、消毒酒精200瓶、牛奶70箱。

梧州安排3輛應急電源車到事發點附近，調運6台應急發電機到現場。供電公司安排6人負責24小時應急值班，10多套大型移動照明設備已到現場。

現場架設1台PTN傳輸設備，4台擴容傳輸PTN設備，20G上聯傳輸帶寬確保基站通信暢通，出動保障人員25人、11台衛星電話，3台綜合保障車輛抵達現場，緊急調度9輛中型應急通信車及1輛衛星車、290個充電寶、100張應急手機卡，臨時開通2處5G信號，全力保障現場救援所需。

藤縣當地清空5家酒店749間房安置失事飛機乘客家屬，接待各級救援專家組。相關酒店已安排核酸採樣人員對入住人員採樣。保險公司安排人員協助處理保險事項。

梧州市已確定1家定點醫院用於醫護救治，並騰空兩層樓3個病區手術室，已組建各專科隊伍200多人做好應急救治準備。

梧州市民踴躍參加義務捐血，為救援工作隨時提供血液保障，目前組織6輛採血車採集245人5.89萬毫升。

梧州已組織70名心理醫生待命，隨時準備對到梧失事飛機乘客家屬開展心理疏導。安排志願者對家屬進行一對一服務，協助做好其在梧期間相關事宜。