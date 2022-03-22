台中市長盧秀燕22日在市政會議表示，台中幸福感、光榮感六都第2，施政讓民眾有感。（盧金足攝）

年底選舉民調先開打，台中市長盧秀燕22日在市政會議表示

，台中幸福感、光榮感六都第2，施政讓民眾有感。立法院副院長蔡其昌在臉書回應，施政滿意度倒數第2，盧市府應自己深切檢討，不要做表面功夫。

市府今日在西屯區公所舉行行動市政會議，盧秀燕表示，台中市過去三年的施政「市民有感」，幸福感達90.6％，防疫滿意度達90.9％，兩項獲六都第一，持續努力推動建設，對於各方指教虛心接受並檢討改進，讓城市發展越來越好。

盧秀燕說，近年疫情嚴峻，台中防疫滿意度達六都第一，台中市民的光榮感以86.8％位居六都第二；交通改善方面更有大幅進步，過去民眾對交通有非常多怨言，經三年努力，包含捷運綠線、雙十公車等交通建設與措施完成，市民滿意度達61.9％，六都第二。

此外，長照資源跟服務滿意度達54.1％，為六都第二，因人口逐漸老化，台中市發展長照，希望「老有所養、老有所終」。

「但有些成績也需要加油，如治安方面市民信心不足」，盧秀燕強調，市府警察局多項績效於中央評比中皆名列前茅

，但顯然市民信心還不夠，需繼續努力，市民所有的批評指教都應虛心接受、檢討及改進。

但同一份民調卻出現不同解讀，民進黨台中市長參選熱門人選蔡其昌，對盧秀燕民調成績，在臉書回應表示，台中市治安排名六都墊底，經濟發展、環境品質倒數第二，整體排名六都倒數第二。

蔡其昌說，雖然他知道大家都在敲碗，希望他發表對盧市府施政滿意度倒數第二的正式回應，他希望盧市府自己深切檢討，不想再批判太多，「畢竟我們講她治安、經貿、環境在全國倒數，她又反駁她的防疫、幸福感領先」，這樣妳一句我一句，顯得毫無意義存在，也無助於台中市的發展。

蔡其昌表示，他只盼盧秀燕能認真把市民在乎的事情做好

，無論是交通堵塞、空汙改善、治安問題、捷運路線、消防違建等，都是台中市民重視的重要議題，也需要中央地方攜手改善，而不是只會政治操作、表面功夫，還標註「市民的事就是我們的事」。