縣長林明溱也在現場實測，30秒測出沒有心房顫動問題，是機器認證的「好心人」。（吳建輝攝）

南投企業界22日捐贈14台每台要價13萬的「30秒即時心電圖量測儀」給南投縣政府，未來即時心電圖量測儀將分配到13鄉鎮市，年滿50歲以上成人，都可免費量測。（吳建輝攝）

未來篩檢預計能能達到50歲以上人口數的10％，一年能造福2萬多民眾，能篩檢出約400位心房顫動患者。（吳建輝攝）

南投企業界22日捐贈14台每台要價13萬的「30秒即時心電圖量測儀」給南投縣政府，縣長林明溱也在現場實測，30秒測出沒有心房顫動問題，是機器認證的「好心人」，林明溱表示，感謝善心企業捐贈，未來即時心電圖量測儀將分配到13鄉鎮市，年滿50歲以上成人，都可免費量測。

14台的30秒即時心電圖量測儀器，擁有AI配備能即時顯示篩檢結果，並他配置會輔助系統，檢測玩的結果會即時傳到雲端判讀，若有發現異常，會直接通過衛生局搭建的快速就醫「綠色通道」，轉介到鄰近13鄉鎮市衛生所，5家醫院就醫，接受相關治療。

南投縣衛生局長陳南松表示，心房顫動是目前國人最常見的心律不整問題，根據研究有心房顫動問題民眾發生腦中風機率是常人4至5倍，占腦中風病人總數的1／4，加上南投縣老年人口比比精來到19.6，若有心血管疾病，或發生急性腦中風等，風險相對高。

陳南松說，由於機器輕巧好攜帶，未來將挺進社區進行大篩檢，針對50歲以上有意願成人進行免費檢測，因此衛生局也透過此機會，推動心房顫動快速就醫，只要通過機器檢查後有疑慮，就會直接轉送醫院就診，希望能及早發現潛在的心房顫動民眾。

縣長林明溱表示，感謝善心機構捐贈，未來篩檢預計能能達到50歲以上人口數的10％，一年能造福2萬多民眾，能篩檢出約400位心房顫動患者，大大增今醫療可近性與便利性，也呼籲民眾要隨時掌握自己身體健康， 預防勝於治療，大家一起防範腦中風。