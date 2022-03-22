苗栗弘大醫院醫師劉有漢，近期獲頒「日本整形外科學會」認證整形外科專門醫，相當於台灣的骨科醫學會頒發的骨科專科醫師證書。院方指出，這是目前台灣唯一擁有日本整形外科醫學頒發的證書，成為醫學界的台灣之光。

劉有漢學生時曾留學日本，1988年取得國立東京大學醫學博士學位後，在日本行醫也取得日本整形外科學會的專門醫資格，回台後執業30年餘年來，視病猶親的態度，深受地方居民的信賴。

弘大醫院指出，日語所謂的整形外科，並非大家所認知的美容外科，其實就是骨科，2012年日本的諾貝爾醫學獎得主山中伸彌，出身就是整形外科，但原本就是骨科醫師，據了解在日本整形外科醫學界要取得該學會認證，光初審就困難重重，且每5年會重新資格鑒定。

院方表示，也因為劉有漢醫師為了精進醫術，連續30多年來，幾乎每一年都到日本參加學會，才能持續成為全台唯一，且持續獲得日本整形外科學會認證的專科醫師，這對劉醫師的骨科醫療技術是一大肯定。

劉有漢目前治療的大宗為人工膝關節和髖關節置換手術，他說，與日本的專科醫師比起來，國內骨科專科醫師技術也不遑多讓，但是日本在基礎醫學方面的研究，是名列世界前茅，所以他希望透過每一年的學會，將日本的技術帶回醫院執行，來嘉惠更多鄉親，這也是他最大的成就和動力。