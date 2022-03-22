今年大學繁星推薦招生今天放榜，台大第一至第七學群竟然有7個系共產生15個缺額，缺額系數及人數是歷年來最高，其中動物科學系甚至未招到任何一人；至於第八學群，台大醫學系通過一階篩選僅57級分、牙醫系是56級分，也是歷年來最低。

台大註冊主主任李宏森表示，台大繁星推薦管道第一至第七學群共要今年要招360人，在582人報名中，最後僅錄取345人、缺額15人，錄取率59.3％。今年有台北市私立靜心高中及桃園市私立大興高中首度有學生錄取台大，各有1人，分別考上財金系及農經系。

李宏森說，今年由於學測數學科及自然科比較難，達到頂標的人數偏低，導致一些設定以數學A或自然頂標為門檻的系，報名人數大為減少，甚至因此產生缺額。

根據統計，今年數學A達頂標的考生有1.1萬人，比去年的1.6萬人少了5000人；今年自然科達頂標的人數有8000多人，僅是去年1.6萬人的一半。因為考題太難，造成頂尖大學校系招生的困擾。

李宏森表示，今年台大繁星推薦招生，土木系缺額1人、工科海洋系缺額2人、生物環境系統工程系缺額3人、工業管理系科技管理組缺額1人、醫技系缺額1人及植微系缺額1人，他們都是設定數學A要達頂標的招生門檻，但報名考生太少，最後產生缺額。

比較慘的是台大動物科學系，設定數學A要前標、自然科要達頂標，原本要招6人，但僅有9人報名，最後沒有錄取任何人。

過去要進台大醫學系或牙醫系，學測4科成績通常要59級分或60級分，去年台大醫學系僅59級分就就通過一階篩選，引來討論。不過今年再度下降，台大醫學系繁星推薦通過一階篩選僅57級分、牙醫系則是56級分，都是歷年最低。

李宏森表示，過去繁星推薦招生產生缺額，主要在後段大學或非熱門校系，但今年因為學測數學A及自然科變難，反而變成頂大的校系有缺額。而且，學測題目太難不只是影響到繁星推薦及申請入學管道，像台大許多商管學系在7月的考試分發招生時，也設定數學A頂標為招生門檻，屆時恐怕也會受影響。