阿里巴巴22日宣布，公司董事會已授權將庫藏股計畫規模從150億美元上調至250億美元，持續刷新中概股紀錄。

阿里巴巴美股ADS在21日收盤跌4.35％報103.59美元。 阿里港股22日早走揚，現漲4.44％報103.5港元。

阿里巴巴指出，此次公布的庫藏股計畫有效期為2年至2024年3月止。截至2022年3月18日，根據早前公布的股份回購計劃，阿里巴巴共買回5,620萬股美國存託股，總額約92億美元。

阿里巴巴在2020年12月28日時授權100億美元的庫藏股計畫。接著在2021年8月3日，阿里將計畫規模擴大至150億美元。此次再擴大至250億美元。

此外，阿里還宣布，委任太盟投資集團執行董事長單偉建擔任公司獨立董事與審計委員會會員。自2015年6月起就擔任公司董事會獨立董事的愛立信公司總裁兼執行長Ekholm將於31日離任阿里董事會與審計委員會。