美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）21日釋放對中貿易訊號，表示支持提高美國對中國技術領域的投資限制，她並直接點名下一個美國制裁的目標可能就是中國晶片代工巨頭中芯國際。

美國之音報導，雷蒙多在主持一個跨黨派視訊會議時做上述表示，參與者也包含川普時期的政府官員，會議主要討論美國如何在半導體晶片領域與中國競爭。多位美國現任和前任議員與官員，再度聚焦於制裁中芯國際的問題。

隨著外界對俄烏戰爭中，美國擔憂俄羅斯可能尋求中國的經濟與技術支持，美國政界也加大呼籲對中國科技公司的制裁。本月初，雷蒙多曾公開表示，透過阻止使用美國的設備與軟體，美國完全有能力「讓中芯國際關門」。

美國之音報導稱，美國商務部工業和安全局在2020年將中芯國際列入實體清單，對該公司進口美國技術和設備加以限制。但根據美國國會眾議院外交委員會公佈的數據，工業與安全局對美國公司有關中芯國際的出口豁免申請的批准率高達99％以上。

美國對中鷹派人士認為，美國對中芯國際的出口管制未能成功遏制其發展。2021年，中芯國際銷售收入達54.431億美元，年增幅高達39.3％。

共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）在17日送交美國商務部的信中說，中芯國際是中共軍民融合戰略的最主要參與者，「由於中芯國際是中共軍事和技術野心的組成部分，因此，堵住其許可政策的漏洞對打擊北京至關重要。」此前，已有多位參議員致信雷蒙多，要求堵住對中芯國際的出口管制「漏洞」。